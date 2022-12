Natal em Anápolis tem programação especial em bares e restaurantes

O clima natalino já inundou as ruas de Anápolis e diversos estabelecimentos na cidade já se prepararam para receber com carinho quem deseja curtir a magia do Natal de uma forma diferente.

Nesta época mágica, os anapolinos terão as mais diversas opções de formas para curtir, desde locais mais calmos e com uma culinária mais refinada, até mesmo outros com muito agito.

Então, para aqueles que ainda estão completamente sem ideia do que fazer para celebrar o Natal, o Portal 6 separou uma lista com alguns lugares para aproveitar a data ao máximo na cidade.

1. Bento Restaurante

Apreciado por aqueles que gostam de uma comida mais requintada, o Bento Restaurante preparou um cardápio repleto de pratos natalinos especiais para uma ceia completa de arrancar suspiros.

Os interessados em desfrutar um pouco do que o estabelecimento tem para oferecer podem fazer as reservas por meio do telefone (62) 3099-2318, ou pelo WhatsApp (62) 99565-6552.

O melhor é que quem preferir pode ainda aproveitar para dormir por lá mesmo, já que o Bento está localizado no elegante hotel Radisson, presente no bairro Jundiaí.

2. Chez 41

O restaurante Chez 41 também preparou uma incrível ceia para que os anapolinos possam curtir a época com o melhor da culinária natalina.

Por R$ 150 por pessoa, ou R$ 290 por casal, é possível desfrutar do menu composto por salada de bacalhau, arroz branco ou com castanha, farofa natalina, pernil, coxa, e tender assados e servidos na pedra e para a sobremesa, um delicioso fondue de chocolate com Nutella/Leite Ninho, acompanhado por uva, morango e banana.

A ceia deve ser reservada pelo WhatsApp (62) 98302-0041 e retirada no estabelecimento, localizado na Rua Senador Sócrates Diniz, Setor Central, na véspera de Natal (24), para que você possa curtir ao máximo os deliciosos pratos.

3. Los Pampas

Quem também preparou um cardápio especial foi a Los Pampas Churrascaria, queridinha da população quando o assunto é um saboroso churrasco.

Quem deseja passar a data no restaurante poderá apreciar por R$ 125 por pessoa a ceia completa com um toque especial da casa, o amado rodízio de carnes.

O cardápio natalino contará com assados especiais, mesa de frutas, mesa de frios, pratos quentes, comida japonesa e sobremesa.

4. Coco Bambu

Adorado principalmente pelos impressionantes pratos com frutos do mar, o Coco Bambu de Anápolis não ficou de fora e também oferecerá uma programação especial para os anapolinos.

Mais informações, assim como as reservas para aproveitar a ceia natalina no estabelecimento podem ser realizadas por meio do número (62) 40141050.

5. Draft Beer Bar

Prefere curtir a mágica data com muito agito? Então pode anotar, pois no domingo (25), o Draft Beer Bar terá um contagiante pagode de Natal.

O estabelecimento estará aberto a partir de 13h e às 16, receberá para animar o público o grupo OuSambaí. Além disso, para agitar ainda mais, o cantor Danilo Siqueira levará o melhor do sertanejo.

6. Brick House Club

O agito ainda não acabou, no sábado (24), véspera de Natal, o Brick House Club vai tremer com uma super festa que promete animar o público ali presente.

A X-Mas Party vai aquecer os anapolinos com apresentações de 2gether, Demik e Goyaz, que levarão muita música para a curtição natalina.