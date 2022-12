Procon faz alerta importante para quem vai fazer compras de Natal em Anápolis

O Procon Anápolis realizou um levantamento de preço dos itens que compõem a Ceia de Natal, no período de 19 a 21 de dezembro. Os produtos que mais sofreram variação na pesquisa foi a castanha-do-pará com casca (250g). A oscilação foi de 206%, com preços entre R$ 22,90 e R$ 69,99.

Outra mercadoria que também foi encontrada com grande diferença de valor foi o quilo do melão. A fruta está sendo comercializada entre R$ 3,99 e R$ 9,99, demonstrando uma distância de 150%.

O terceiro item com maior variação foi o quilo do pêssego nacional, com oscilação de 146% e preços entre R$ 6,49 e R$ 15,99. Em seguida, as nozes sem casca (250g) sofreram variação de 131%, com custo oscilando entre R$ 25,99 e R$ 59,97.

Tradicional na mesa de natal, o panetone também foi encontrado com diferenças de preços, mas em uma escala menor.

Já entre as carnes, o quilo do lombo suíno foi o que mais oscilou (41%), seguido pelo quilo do pernil com osso traseiro (29%). E para quem não passa as festas sem o peru temperado, o item sofreu variação de apenas 2%.

A pesquisa, feita em seis supermercados, mostra o valor de 33 produtos diferentes de marcas variadas. Para conferir os valores de cada um e economizar nas compras de fim de ano, clique aqui.