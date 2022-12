Existem alguns signos que vão receber um segredo em breve e terão que segurar a língua pois não poderão contar isso para ninguém.

Essa informação poderá ser muito quente, tanto no ramo profissional como na família. E com certeza, se mais pessoas souberem poderá dar um bafafá, capaz de desestabilizar as festas de fim de ano.

É melhor ficar de bico fechado para não gerar confusões com ninguém, principalmente neste período de confraternizações.

Confira agora os signos que ficarão em choque com esse segredinho. Veja!

3 signos que vão receber um segredo e não vão poder contar para ninguém:

1. Gêmeos

Os geminianos são os maiores bocudos do zodíaco e, sem querer, poderão ficar sabendo de um segredo cabeludo nos próximos dias.

Manter isso em sigilo será uma missão e tanto, mas é muito necessário pelo bem todos. Esse segredo poderá trazer muitas desavenças incorrigíveis.

Ninguém nunca perde nada por ficar calado, lembre-se disso!

2. Sagitário

Os sagitarianos também são bastantes “maria-fifi” e depois de descobrirem essa informação ficarão loucos para compartilhar com alguém.

Mas isso poderá ser perigoso demais. Muitas pessoas poderão brigar e este não é o momento exato para isso.

Espere mais um tempo e tudo será revelado. Nenhum segredo fica oculto muito tempo. Fique tranquilo e segure muito bem essa língua.

É preciso ter uma atenção especial na hora da bebida. Depois de pegar um grau, não invente de revelar nada. Poderá te trazer arrependimentos profundos.

3. Peixes

Os piscianos são muito sensitivos. Eles pagam de desatentos, mas pegam muita coisa no ar e sentem uma mentira de longe.

Nesses próximos dias, eles ficarão sabendo de um segredo um tanto complicado e não poderão passar isso para frente para não prejudicar ninguém por agora.

Espere o momento certo para abrir a boca. Agora é muito perigoso.

