Polícia vai ouvir motorista suspeito de agredir passageiro com pauladas em Anápolis

O motorista de aplicativo suspeito de agredir um jovem, de 21 anos, em Anápolis deve ser intimado nesta terça-feira (27) pela Polícia Civil.

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (26), enquanto o rapaz voltava para casa acompanhado de duas amigas. Segundo o relato, uma das moças vomitou no carro e o homem se irritou.

Ao Portal 6, o delegado Daniel Nunes afirmou que todas as vítimas já foram ouvidas e que o próximo passo da investigação é colher o depoimento do motorista.

“Nós solicitamos relatório médico para ver a profundidade das lesões, apreendemos o instrumento do crime, solicitamos imagens de segurança local para analisar, hoje nós vamos tentar intimar o motorista e a partir daí formar a nossa convicção a respeito de quais crimes indiciá-lo”, disse.

Os jovens disseram que ofereceram ainda uma quantia em dinheiro para que ele pudesse fazer a limpeza do veículo, mas ele recusou. Com medo, eles saíram do carro mas relataram ter sido perseguidos.

Segundo as vítimas, o homem teria pego um objeto semelhante a um cacetete e quebrou o celular do jovem. Depois, ainda o atingiu com golpes na cabeça e causou ferimentos.

A Polícia Civil não confirmou informações que circulam nas redes sociais, de que ele estava com a CNH vencida e esteve preso recentemente.

A Uber, em nota, afirmou que é inaceitável o uso de violência e que o comportamento dos envolvidos se caracteriza como violação dos termos de uso da plataforma.

Segundo a empresa, até que as investigações sejam feitas, todos tiveram suas contas desativadas. A companhia disse que está à disposição das autoridades