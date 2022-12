Carro descontrolado invade posto de saúde em Goiânia e motorista é intubado

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada na tarde desta quarta-feira (28) para atender a ocorrência de um carro descontrolado que colidiu contra o muro de um posto de saúde no Criméia Oeste, em Goiânia.

De acordo com a DICT, o barulho da batida foi ouvido pela diretora da unidade de saúde. Ao procurar as imagens de câmeras de segurança, ela viu que o veículo havia se chocado com a parede onde ficam as lixeiras.

Os primeiros socorros foram realizados por um médico do próprio posto, constatando o estado grave do condutor, com lesões no crânio e aparente perca de massa encefálica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e levou o condutor para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde está internado e entubado.

Segundo testemunhas, o veículo era ocupado por outro passageiro que nada sofreu, mas fugiu do local antes da chegada da DICT.

Dentro do carro foi encontrada uma garrafa de vodka vazia. No momento do resgate, o motorista apresentava forte odor etílico, levando a crer que os ocupantes haviam feito uso de bebida alcóolica.