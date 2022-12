Sabe aquele sal grosso utilizado em churrascos? Pois é, esse simples ingrediente possui um poder energético incalculável e pode te livrar de muito mal olhado.

Inúmeros terapeutas holísticos afirmam que o sal grosso é altamente capaz de entregar harmonia para o corpo e energizar a mente.

Por isso, banhos de ervas com sais é recomendado para se blindar e evitar más pensamentos e energias te atingindo.

Para começar o ano de 2o23 bem, longe de pragas, invejas e mal olhados, nada melhor que aprender essa receitinha de banho, não é?

Então, se você acredita em algumas superstições e tem fé em dias melhores, confira agora o passo a passo para começar o ano com o pé direito. Veja!

Receita de Banho de Sal Grosso para tirar mau olhado e ter sorte em 2023:

O ideal para trazer sorte e afastar o mal, é importante conciliar o sal com outras ervas. Primeiro, coloque três punhados de sal grosso em um balde com três litros de água.

Depois do banho normal, despeje o banho de sal grosso do pescoço para baixo. Em seguida, é importante preparar outro banho para equilibrar as energias.

Neste, ferva dois litros de água com um punhado de alecrim e dois anis estrelados e deixe repousar por 20 minutos. Despeje a mistura também do pescoço para baixo.

Após essa sequência, basta secar o corpo normalmente e, de preferência, vista uma roupa clara. E lembre-se: faça antes de dormir.

Outra receita

Existe um outro método também. Para este, será necessário colocar um litro de água fervente em um recipiente, cinco folhas de laranjeira, duas folhas de manjericão, um punhado de erva-cidreira e duas rosas brancas.

Depois que a mistura esquentar um pouco, coe e adicione um punhado de sal grosso. Despeje a mistura no seu corpo, do pescoço para baixo. Repita o banho especial por três dias seguidos.

