Veja o que abre e fecha neste feriado de ano novo em Goiás

A chegada do Ano Novo, comemorado no dia 1º de janeiro, vai alterar o horário de funcionamento de algumas atividades de repartição pública em Goiás.

Devido a um decreto publicado no Diário Oficial do Estado pelo governador Ronaldo Caiado, no dia 09 de dezembro, alguns serviços poderão ter as atividades interrompidas a partir desta sexta-feira (30).

No entanto, serviços indispensáveis e de interesse público como saúde, policiamento civil e militar, bombeiros, fiscalização continuarão funcionando normalmente.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt em Goiás estarão funcionando em horário especial na sexta-feira (30), das 08 às 13h. Já no sábado, as agências que funcionam durante os finais de semana, localizada em Goiânia e Aparecida, estarão fechadas.

Ainda assim, os interessados poderão solicitar o atendimento online por meio da plataforma digital Expresso. Nela, é possível realizar a solicitação de segunda via de documentos, agendamento de consulta médica, emissão de certidões, acessar a delegacia virtual, entre outros.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) continuarão com o trabalho nas ruas de Goiânia e o atendimento de demandas e serviços durante toda a semana.

Para realizar uma solicitação, consultar faturas ou outro tipo de serviço, os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Detran Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran go) acompanhará o decreto e estará com o atendimento presencial suspenso durante a próxima sexta-feira (3o).

Ceasa Goiás

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) funcionarão normalmente durante o sábado (31), das 04 até às 14h. Já no dia 1º de janeiro, o local estará fechado.

No setor administrativo, não haverá funcionamento nos dias 31 e 1º de janeiro. A retomada das atividades acontecerá no próximo dia útil.

Espaços culturais

Do dia 30 até 1º janeiro estarão fechados: Museu Pedro Ludovico, Museu da Imagem e do Som, Museu Ferroviário de Pires do Rio, Palácio Conde dos Arcos, Teatro Goiânia, Centro Cultural Octo Marques, Vila Cultural Cora Coralina, Cine Cultura e Arquivo Histórico.