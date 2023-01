Goiás também tem ganhadores na Mega da Virada; veja o valor e as cidades dos premiados

O maior prêmio da história das loterias foi sorteado no último sábado (31) na Mega da Virada. Cinco apostas de diferentes regiões do país acertaram as seis dezenas e vão dividir mais de R$ 540 milhões.

Já outras 2.485 bateram na na trave e acertaram cinco números garantindo, assim, prêmios a partir de R$ 45,4 mil. Destas apostas, 58 foram feitas em Goiás.

Os premiados são de Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Araguapaz, Caldas Novas, Campos Belos, Cezarina, Cidade Ocidental, Cristalina e Doverlândia.

Além de Goiânia, Gouvelândia, Hidrolândia, Iporá, Itaberaí, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Mozarlândia, Nova Roma, Rio Verde, Santa Helena, São Luís de Montes Belos e Trindade.

As dezenas sorteadas no concurso 2550 foram 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a Mega da Virada deste ano também bateu recorde de apostas e arrecadou mais de R$ 1,9 bilhão.

O próximo sorteio está marcado para ocorrer na quarta-feira (04), a partir das 20h. O prêmio principal está estimado em R$ 3 milhões.