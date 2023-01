Principalmente as mulheres sofrem ao perceber que o cabelo está caindo mais do que deveria, deixando assim por onde passam uma parte de si devido a inevitável queda.

O pior é notar que os fios estão literalmente em todo lugar, sendo encontrados em qualquer hora do dia e em todo canto, como até mesmo no travesseiro logo ao acordar.

Além do mais, o simples ato de passar a mão para, por exemplo, dar aquela arrumadinha básica, já é o suficiente para perder muito cabelo.

Infelizmente, isso é um indício claro de que há algo de errado que precisa ser averiguado para evitar problemas maiores com um dos xodós do corpo de muitas pessoas.

Seu cabelo cai muito? Veja o que pode ser a causa

Bem, a verdade é que os motivos para a queda podem ser os mais diversos possíveis, como é o caso da própria idade, mudanças hormonais, dietas, a simples época do ano ou até mesmo problemas mais sérios de saúde.

Todavia, especialistas apontam que quando o cabelo começa a cair muito temporariamente, com a causa para tal também temporária, o fenômeno é conhecido como eflúvio telógeno.

A condição pode ser causada por variados motivos, podendo surgir após uma perda significativa de peso, enquanto se está recuperando de alguma doença, depois do parto, quando se tem uma febre muito alta, assim como também quando se passa por alguma situação bastante estressante.

Outra doença existente semelhante é o eflúvio anágeno que ao contrário do telógeno, faz com que o paciente com ela diagnosticado enfrente dificuldades para o crescimento do cabelo.

Neste caso, a condição precisa ser rapidamente descoberta para que o tratamento necessário possa ser iniciado o mais breve possível, evitando o prolongamento dos efeitos.

O eflúvio anágeno pode ser causado por determinadas doenças autoimunes, certos tratamentos médicos ou medicamentos, problemas hormonais, assim como até mesmo pode ter uma causa genética.

Causas hormonais

Muitos não sabem, mas as alterações nos níveis hormonais podem levar ao indesejado aumento da queda capilar.

Além disso, as doenças autoimunes, como o lúpus, também podem trazer consequências para os fios, já que elas fazem com que o corpo ataque as próprias células, não deixando passar nem ao menos os folículos pilosos.

Estresse

Acredite, o estresse é considerado como um dos maiores vilões quando o assunto é a queda repentina e temporária do cabelo.

Entretanto, por mais que geralmente a situação retorne ao normal logo após o período mais estressante passar, aqueles que vivem constantemente estressados não possuem a mesma sorte, podendo sofrer os efeitos a longo tempo.

Dieta

Na maioria das vezes a dieta é vista apenas como algo positivo, voltada especificamente para os cuidados com uma alimentação regulada e saudável.

Mas, é importante ficar sempre atento, pois quando ela é deficiente de nutrientes, como ferro, zinco e biotina, o resultado é a temida queda capilar.

Época do ano

Sim, a época do ano que estamos vivendo no momento também pode possuir relações com os problemas que você está enfrentando com o seu cabelo.

Isso porque normalmente os fios caem mais durante o outono e ficam mais cheios no verão, com o intuito de fornecer maior proteção contra os raios solares. Ademais, no tempo frio também é comum notar uma queda mais acentuada.

Todavia, como as causas podem ser as mais diversas possíveis, o ideal é sempre buscar por um especialista para se certificar de que encontrará o tratamento necessário para o seu problema em específico.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

