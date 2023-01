Carnaval de Goianésia divulga atrações com Israel e Rodolffo e Barões da Pisadinha

O tradicional Carnaval de Goianésia já começou a ser organizado e promete reunir grandes atrações em 2023. Uma prova disso é a programação do evento divulgada pela Prefeitura da cidade.

Ao todo, serão quatro dias de festividade, com início previsto para o dia 17 de fevereiro. Para começar o festival de modo ‘agitado’, as primeiras apresentações serão da dupla sertaneja Israel e Rodolffo e do cantor Wam Baster.

Já no dia 18, o evento contará com a presença dos artistas Hungria e Zheel Chicleteiro.

No dia 19, o espaço será marcado por um mix de ritmos. O primeiro a subir no palco é a banda de forró Barões da Pisadinha. Logo em seguida, vem o Dj Jiraya Uai, com o melhor do eletrofunk.

Para encerrar o último dia de evento com ‘chave de ouro’, no dia 20, o local contará com a apresentação da banda de pagode Kamisa 10 e do Dj Cat Dealers.

Vale lembrar que, nesta edição, uma grande estrutura será montada na Lagoa Princesa do Vale, no bairro São Cristóvão, com espaço para camarote.

Mais informações estarão disponíveis em breve.