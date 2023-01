Estar fora do país é se deparar com uma cultura completamente diferente do nosso Brasil, desde roupas, tradições e, claro, comidas.

E por falar nelas, a falta de um prato típico do país tupiniquim, faz muitos brasileiros voltarem para sua terra natal apenas para aproveitar uma deliciosa comida tradicional.

6 comidas que quem é brasileiro raiz sente falta quando está fora do país:

1. Feijoada

Começando nossa lista, não tem como falar de comida brasileira sem citar a nossa querida feijoada, herança da história do Brasil colonial.

Basicamente, esse prato consiste em feijão preto, carne de porco e muito tempero. Para acompanhar, vale um arroz soltinho, couve, laranja fatiada e farofa.

2. Galinhada

A galinhada também é outro prato típico para nós e é um pouco mais leve que a feijoada.

Aqui trata-se de uma panela grande de arroz com pedaços de frango, extremamente temperado.

3. Cuscuz

Famoso na região nordestina do país, o cuscuz também é mais um prato que ninguém encontra fora de nossas fronteiras.

Perfeito para o café da manhã ou lanche, o cuscuz é feito de farinha de milho e pode vir acompanhado de carne desfiada, ovos e assim por diante.

4. Açaí

O açaí nasceu na parte norte do Brasil e é de longe uma das comidas que mais ganhou espaço por todo o Brasil.

Feito a partir do fruto de uma palmeira da Amazônia, o açaí é uma espécie de creme, que pode ser acompanhado de qualquer outra comida, seja doce ou salgada.

5. Brigadeiro

É claro que os doces não ficariam de fora dessa nossa deliciosa lista e não tem como falar de comida brasileira, sem citar o clássico dos clássicos: nosso brigadeiro!

6. Pamonha

Por fim, se tratando dos goianos e mineiros, a pamonha não pode ficar de fora das comidas que dão muita saudade quando se está fora do país.

