Saiba que existe uma Receita de Enroladinho Sabor Pizza na Airfryer que te promete levar aos céus de tão delicioso que é!

Além de ser agradável para o seu paladar é também um grande alívio para o seu bolso, veja a seguir!

Receita de Enroladinho Sabor Pizza na Airfryer: aprenda a fazer essa delícia:

Você vai precisar de:

Massa de lasanha pré-cozida ou massa de pastel retangular

Queijo muçarela fatiado

Presunto ou peito de peru fatiado

Molho de tomate ou catchup

Maionese

Orégano

Modo de preparo:

Primeiro, em uma massa retangular, seja de lasanha ou pastel, coloque uma colher de catchup ou molho de tomate.

Depois, coloque uma fatia de muçarela e uma fatia de presunto ou peito de peru, acrescente uma colher de sopa de maionese e espalhe.

Assim, com cuidado, feche o enroladinho, como se fosse um pastel e com um garfo, pressione as laterais para fechá-lo bem.

Por fim, para deixar uma casquinha dourada, coloque uma colher de maionese por cima, espalhando por toda a superfície.

Feito isso, coloque os enroladinhos no cesto da sua airfryer por 7 minutos em temperatura máxima.

Se preferir, salpique um pouco de orégano e sirva!

