Aeroporto Internacional de Goiânia recebe exposição de prestígio nacional

Quem passar pelo Aeroporto Internacional de Goiânia nos próximos dias vai ser surpreender. O espaço recebe a mostra “Coração, Pulso da Vida”, que será exibida digitalmente até 06 de feveireiro.

A exposição ocorre origialmente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. No acervo, um dos mais famosos do país, as obras são apresentadas na forma física.

Os trabalhos serão reproduzidos em outros 15 aeroportos de responsabilidade da CCR Aeroportos. Os interessados poderão conhecer os trabalhos dos artistas por meio de monitores e totens instalados nos modais.

A mostra é composta de ilustrações que reforçam a importância do coração, órgão essencial para a vida. Outro tema abordado é a qualidade de vida, com reflexos na saúde mental e física e até na desigualdade social.

A curadoria dividiu as artes expostas em três grandes temas – Coração, Bem-Viver e Sentir Junto. Segundo a CCR, o objetivo da ação é promover inclusão social e ampliar o acesso à cultura.