Motorista morre após carreta tombar na BR-153 sentido Goiânia Anápolis

O motorista de um caminhão carregado com cimento a granel morreu na tarde desta quinta-feira (05) após o veículo tombar na BR-153 próximo ao Posto Cacique.

O Portal 6 apurou que o corpo do homem está embaixo do veículo. Bombeiros, policiais rodoviários federais e funcionários da Triunfo Concebra – concessionária que administra a rodovia – estão no local e aguardam a presença do Instituto Médico Legal (IML).

Conforme a imagem, o veículo ficou atravessado na rodovia e já causa quilômetros de congestionamento.

