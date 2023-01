Internautas reagem a fala de Roberto Naves cobrando resolução dos problemas da cidade

Grande parte dos internautas reagiu negativamente ao posicionamento do prefeito Roberto Naves (PP) sobre os atos terroristas em Brasília neste domingo (08), que culminaram na destruição das sedes dos três poderes da República.

Na publicação do chefe do Executivo municipal, diversas pessoas deixaram comentários discordando da comparação ao Partido dos Trabalhadores (PT), feita por ele. Foram comuns as cobranças para resolução de problemas no município.

“Prefeito vai cuidar da saúde aqui em Anápolis. Tem uns bairros esquecidos por você e muitas coisas”, cobrou uma cidadã.

Outros relembraram o caso recente de investigação envolvendo a Prefeitura Municipal e a denúncia do Ministério Público contra Roberto Naves (PP) e a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves (PP).

“Vai se preocupar com a sua acusação de corrupção…”, citou um internauta.

Também houve seguidores que acharam incoerente o posicionamento do chefe de Executivo. Na publicação, ele não citou a defesa da democracia e usou o momento para criticar o PT.

“Prefeito de Anápolis ‘passando pano’ para os atos terroristas da extrema direita”, escreveu uma cidadã em comentário.