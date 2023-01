Morro do Mendanha: Polícia Civil indicia moradores por ocupação irregular e crimes ambientais

14 pessoas foram indiciadas por danos ambientais e ocupações irregulares no Morro do Mendanha, em Goiânia. O procedimento foi encaminhado à Justiça pela Delegacia Estadual do Meio Ambiente (DEMA) na manhã desta quinta-feira (12).

Ao Portal 6, o delegado responsável pelas investigações, Luziano Carvalho, afirmou que além da invasão, os ocupantes também chegaram a construir casas, montar barracas e cortar árvores da região – ação que se enquadra como degradação ambiental.

“Por conter uma grande riqueza ecológica e um valor ambiental imensurável para a capital, a habitação no Morro é algo estritamente proibido que, em caso de quebra, pode resultar em até dois anos de reclusão”, explica.

Outro ponto de preocupação é a instabilidade do ambiente. De acordo com ele, a área tem passado por diversos processos erosivos que podem provocar um deslizamento.

Segundo ele, devido à altura do Morro, um possível desabamento na região pode causar danos intensos à estrutura da cidade e na saúde das pessoas que moram em ruas próximas do local.

“É um lugar que não pode ser abandonado e tem que ter um controle intenso por parte das autoridades para que as pessoas não voltem novamente”, salienta.