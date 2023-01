Saiba como garantir o desconto do IPTU de 2023 em Anápolis

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 já tem data de vencimento em Anápolis. Os moradores que já estão pensando em garantir o desconto devem se atentar às regras publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

Neste ano, para pagar o débito com redução de 10% sobre o valor original é preciso quitar o valor em cota única até o dia 10 de abril. Os anapolinos que pagarem os débitos à vista até este dia vão garantir o desconto previsto por Lei.

Também há a opção de parcelamento da dívida, que pode ser feito em até oito vezes com vencimento mensal a cada dia 10 do mês quatro, que será a data do primeiro pagamento.

Mesmo com a opção de dividir o valor, segundo as regras publicadas, nenhuma parcela deve ser menor que R$ 132, exceto a cota única.

As guias para o recolhimento do IPTU serão emitidas em um mesmo carnê, tanto para pagamento à vista quanto

para pagamento de forma parcelada.