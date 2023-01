Homem faz a única coisa que a noiva pediu para não ser feita e ela decide terminar com ele

Um homem fez exatamente a única coisa que a parceira implorou para não fazer e agora está arcando com o divórcio do casamento. A história viralizou na internet e o motivo é surpreendente.

Sem querer se identificar, a mulher contou o caso a um colunista do jornal The Mirror. No desabafo, ela explicou que, graças ao “senso de humor ácido” do parceiro, se adiantou e pediu com antecedência que ele não passasse o bolo e o glacê no rosto dela.

Ele prontamente se comprometeu e disse que não faria isso. Depois da cerimônia, já oficialmente casados, houve a festa de comemoração. No momento de partir o bolo, ela jurou que não haveria surpresas.

Porém, o engraçadinho já tinha esquematizado tudo. Ele pediu que fossem feitos cupcakes para os convidados, pois o bolo não seria servido.

Isso porque, cumprindo o que a mulher pediu, ele não passou o bolo nela, mas sim afundou toda a cabeça dela no enorme amontoado de massa, glacê e decoração.

Ao colunista, a noiva contou que se sentiu completamente humilhada e constrangida. Logo pela manhã, ela avisou o, até então, esposo que queria o divórcio e não haviam segundas chances.

“Ele me conhece bem e não esfregou o bolo em mim, mas me pegou pela nuca e enfiou minha cabeça no bolo de casamento. Isso tudo foi planejado com antecedência já que eu fiquei sabendo, depois, que tinham diversos cupcakes como reserva para o bolo destruído”, contou.

“No dia seguinte eu disse a ele que nosso casamento tinha terminado e estou relativamente bem com isso. Desde então recebi diversas mensagens de familiares dizendo que eu deveria dar uma segunda chance a ele”, disse.

“Eles me dizem que eu o amo, mas não consigo sentir isso nesse momento. Eu não quero voltar atrás, mas todos estão confiantes de que estou cometendo um grande erro na minha vida e comecei a me perguntar se estou agindo errado”, finalizou.

Em resposta, ela recebeu alguns comentários como “se ele é incapaz de te respeitar na frente de todos e em uma data tão importante, imagine depois” e “é nesta hora que a gente se arrepende de gostar dos engraçadinhos”.