Escolas do Futuro do Estado de Goiás abrem mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e finanças

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) estão com as inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional nas unidades de Goiânia, Aparecida e Santo Antônio do Descoberto.

Ao todo, são 5.618 vagas disponíveis na modalidades presencial e online para os turnos matutino, vespertino e noturno.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site efg.org.br. No caso das qualificações profissionais, o registro deve ser feito até o dia 03 de maio. Já para quem optar pela capacitação, o prazo vai até o dia 07 de junho.

Entre os requisitos para participação no processo seletivo, estão: ter idade mínima de 16 anos e ter ensino fundamental completo até o ato da matrícula.

No caso das qualificações, as oportunidades são para os cursos de mídias sociais; assistente de marketing; programação de computadores; planejamento e criação de novos negócios; tecnologia 4.0 e 5.0; e-commerce; criação de conteúdo digital; tecnologia e inovação para startups; entre outros.

Para capacitação, as opções são para excel básico; desenvolvedor python: nível básico; soluções inovadoras para novos negócios; redes de computadores; produção de games; pilotagem de drones; inglês; pacote office; robótica; planejamento de marketing; gestão financeira; lógica de programação; técnica de vendas; negócios e comércio eletrônico; modelagem 3D para prototipação, entre outros.

A convocação dos candidatos selecionados acontecerá via e-mail ou contato telefônico ao final de cada processo seletivo.