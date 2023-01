Policiais e bombeiros fazem buscas por mais corpos da chacina de família de Brasília

Policiais civis, militares e Corpo de Bombeiros começaram uma busca, nesta quinta-feira (19), em chácaras do Itapoã – entorno do Distrito Federal – na tentativa de encontrar possíveis corpos da chacina envolvendo integrantes de uma família de Brasília.

Ao todo, são 10 desaparecidos e sete corpos foram encontrados, o último, do sexo masculino, na quarta-feira (18), dentro do lote da casa que serviu de cativeiro. Conforme depoimento de um dos presos suspeito, para Renata Juliene Belquior, de 52 anos e Gabriela Belquior, de 25 anos – sogra e cunhada da cabeleireira Elizamar. O último cadáver estava com a cabeça decapitada e sem os braços.

As buscas estão sendo realizadas em chácaras do Condomínio Residencial Novo Horizonte, no Itapoã, onde as famílias moravam. A linha de investigação da Polícia Civil começa a desconstruir a versão dos presos, Gideon Menezes, Horácio Carlos e Fabrício Silva de que Thiago Belquior e Marcos Antônio de Oliveira, respectivamente marido e sogro da cabeleireira, tenham participado da barbárie que ganhou repercussão nacional.

A hipótese mais aceita é de que suspeitos presos tenham planejado e executado todos os crimes.

Até agora, não há como confirmar a identidade dos sete corpos encontrados. Somente é possível saber que, em Cristalina, dentro do Renaut Clio preto, eram de uma mulher e três crianças.

Em Unaí (MG), onde foi encontrado um Fiat Siena em condições semelhantes, a perícia do estado mineiro já adiantou que se tratam de dois corpos femininos e com idades distintas. As Polícias Técnico Científica de Goiás e Minas Gerais estão apurando a identificação dos corpos carbonizados.

Os desaparecidos são: Elizamar Silva, de 39 anos, os três filhos, os gêmeos Rafael e Rafaela de seis e Gabriel, de sete anos. Além deles, Marco Antônio, de 54 anos e Renata, de 52 anos, sogros da cabeleireira, Thiago Belquior, de 30 anos, companheiro da profissional e Gabriela Belquior, cunhada.

Duas mulheres, Cláudia Regina Marques, ex-mulher de Marcos e a filha deles, Ana Beatriz Marques de Oliveira fecham a lista de 10 pessoas.

Em depoimento, Horácio confirmou que os corpos encontrados em Minas Gerais seriam de Renata e Gabriela.

A motivação leva a crer que tenha sido por conta de dinheiro oriundos da venda de imóveis. R$ 400 mil de uma casa em Santa Maria e R$ 200 mil de uma casa no Paranoá. Além disso, mais R$ 100 mil de um empréstimo adquirido pela cabelereira para investir em salão no qual ela é proprietária na Asa Norte.