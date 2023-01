Abertas mais de 240 vagas para quem sonha em ser sargento da Aeronáutica; veja como se inscrever

As inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para ingresso em janeiro de 2024 começam nesta segunda-feira (23). O edital já está publicado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Para participar da seletiva os candidatos não podem ter menos de 17 anos nem completar 25 anos de idade até 31/12/2024 e estar com o ensino médio completo até o final do processo. O prazo de alistamento termina no dia 15 de março.

A inscrição deve ser realizada de forma online, pelo site do sistema de gerenciamento e controle de exames militares. A taxa de participação é de R$ 80.

Ao todo, são 242 vagas, para homens e mulheres, sendo 20% destinadas a negros (lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014), que atendam às condições e às normas estabelecidas nas Instruções Específicas.

As oportunidades são para Mecânico de Aeronaves, Material Bélico, Eletricidade e Instrumentos, Estrutura e Pintura, Equipamento de Voo, Suprimento, Guarda e Segurança e Controle de Tráfego Aéreo.

O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, realizadas no dia 04 de junho deste ano.

Também será feito inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.