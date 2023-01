Cursos gratuitos com certificação pela UFG estão com vagas abertas em Anápolis

Estão abertas as inscrições para os cursos à distância gratuitos de capacitação e qualificação oferecidos pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) Governador Onofre Quinan, em Anápolis.

Os interessados devem ter acima de 16 anos e possuir no mínimo ensino fundamental incompleto. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Cotec.

A certificação dos cursos é realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG). A carga horária varia entre 40h e 260h e é dividida entre aulas online (80% da formação) e presencial (20%).

Para os cursos de qualificação EaD, as inscrições vão até o dia 21 de março. Já para os de capacitação, o prazo é até 10 de junho.

Alguns dos cursos de capacitação oferecidos são de barbeiro, maquiagem, design de sobrancelhas, fotografia com celular, mídias sociais, dentre outros.

Já na parte de qualificação estão sendo ofertados as formações de supervisor de RH, auxiliar de RH, auxiliar administrativo, dentre outros.

O Cotec fica localizado na viela VP-4D, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). A lista completa de cursos está disponível no site da instituição.