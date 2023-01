Os brasileiros contemplados com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem conferir em qual data devem receber o pagamento do benefício.

Ao contrário do Saque-Rescisão, a modalidade é optativa e permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do seu saldo do FGTS.

É importante ressaltar que ao optar pelo recebimento do saque-aniversário, ao ser demitido o brasileiro não pode sacar o valor integral presente em sua conta, tendo direito de sacar apenas o valor referente à multa rescisória.

Os interessados em se inscreverem na modalidade podem realizar o cadastro no próprio aplicativo do FGTS, ou então no site da Caixa Econômica Federal. Uma outra opção é ir presencialmente em alguma agência do banco.

Assim que a solicitação for oficializada o beneficiário passa a receber a quantia anualmente e possui dois meses para efetuar o saque do benefício recebido.

Liberada as datas de pagamento do saque-aniversário do FGTS; veja quando você vai receber

No caso dos trabalhadores que aderiram recentemente a modalidade, para garantir o pagamento ainda neste ano é necessário primeiramente realizar uma solicitação entre o primeiro e o último dia útil do mês do seu aniversário.

Caso por algum motivo o brasileiro perca este período, o saque-aniversário poderá ser realizado somente no próximo ano, sendo então preciso aguardar um pouco mais para ter acesso ao dinheiro. No entanto, de todo modo ainda é possível aderir ao programa mesmo fora do prazo.

Os trabalhadores podem sacar o benefício a partir do primeiro dia útil do mês do seu aniversário, tendo a possibilidade de retirar a quantia até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Confira o calendário de pagamento:

Trabalhadores nascidos em janeiro – saque disponível de 02 de janeiro até o dia 31 de março;

Trabalhadores nascidos em fevereiro – saque disponível de 1º de fevereiro até o dia 28 de abril;

Trabalhadores nascidos em março – saque disponível de 1º de março até o dia 31 de maio;

Trabalhadores nascidos em abril – saque disponível de 03 de abril até o dia 30 de junho;

Trabalhadores nascidos em maio – saque disponível de 02 de maio até o dia 28 de julho;

Trabalhadores nascidos em junho – saque disponível de 1º de junho até o dia 31 de agosto;

Trabalhadores nascidos em julho – saque disponível de 03 de julho até o dia 29 de setembro;

Trabalhadores nascidos em agosto – saque disponível de 1º de agosto até o dia 31 de outubro;

Trabalhadores nascidos em setembro – saque disponível de 1º de setembro até o dia 30 de novembro;

Trabalhadores nascidos em outubro – saque disponível de 02 de outubro até o dia 29 de dezembro;

Trabalhadores nascidos em novembro – saque disponível de 1º de novembro até o dia 31 de janeiro de 2024;

Trabalhadores nascidos em dezembro – saque disponível de 1º de dezembro até o dia 29 de fevereiro de 2024.

