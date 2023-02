Chuvas perdem intensidade em Goiás na sexta (03), mas uma região fica em alerta

As fortes chuvas que tomaram conta de Goiás nos últimos meses poderão dar uma trégua em algumas regiões do estado nesta sexta-feira (03). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com a instituição, a combinação entre calor e umidade pode formar áreas de instabilidade no território, gerando pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Uma das regiões que pode ser fortemente afetada é a Oeste.

Segundo o boletim divulgado pelo órgão, o local corre risco de potenciais chuvas em formato de tempestade com volume de água de até 10 mm, sendo a Sudoeste, com 20m.

As regiões Norte e Leste também podem receber até 10 mm cada, mas seguem fora da zona de risco. Já no Centro e no Sul, a expectativa é de 12 mm com variações de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas e, no Sudoeste, 20 mm.

Durante a data, Goiânia e Santa Helena, no Sul do estado, podem ter um volume de água de até 9 mm. Enquanto isso, Jataí, Itumbiara, Três Ranchos e Cumari ficam um pouco atrás, com 8 mm em cada.

Um cenário similar está desenhado para as cidades de Cristalina e Rio Verde. Lá, a previsão é de 7 mm. Em Anápolis, Goiandira, Formosa e Porangatu a expectativa é de 6 mm.

Já para os municípios de Catalão, Luziânia, Ouvidor, Ceres, Goianésia, Rubiataba, Davinópolis, Flores de Goiás, Caldas Novas e Pirenópolis, a previsão é de um dia tranquilo com um volume de 5 mm.