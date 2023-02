Um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de tentar matar um rapaz, de 44, e uma mulher, de 39, em bar da cidade de Aragoiânia, que fica na região Central de Goiás. O episódio aconteceu na noite de quarta-feira (01).

O Portal 6 apurou que, por volta das 21h20, uma equipe da Polícia Militar passava pela região quando notou uma movimentação suspeita no comércio e decidiu averiguar a situação.

Ao chegar no local, as autoridades encontraram uma das vítimas, o rapaz de 44 anos, caído no chão enquanto o suspeito o golpeava com uma faca.

Além do homem, o autor também atingiu, por diversas vezes e com a mesma arma, a perna esquerda de uma mulher que também estava no local. As motivações para o crime não foram divulgadas.

O suspeito foi apreendido em flagrante e conduzido até a Central de Flagrante de Trindade onde poderá responder por tentativa de homicídio e feminicídio.

Já as vítimas foram encaminhadas até uma unidade hospitalar do local. Devido a gravidade dos ferimentos, elas tiveram que ser transferidas até o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo).