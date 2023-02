Já é possível encontrar cerveja para beber sem culpa em Goiânia

Copo vazio e barriga inchada. É essa a sensação de muitos apreciadores da cerveja ao terminar de ingerir a bebida que, embora seja refrescante, possui alta quantidade de calorias que cooperam para o aumento de peso. A boa notícia é que uma versão mais leve do líquido, feita para beber sem culpa, já pode ser encontrada em alguns estabelecimentos de Goiânia.

Trata-se da Michelob Ultra. O produto consiste em uma cerveja – feita à base de água, malte, lúpulo e arroz – que apresenta baixos teores de carboidratos e calorias.

Se comparado a outras marcas, o drink consegue apresentar 80% menos carboidratos, possuindo apenas 74 calorias.

Para a alegria dos goianos, a bebida já está à venda em alguns comércios da capital. Na rede Carrefour, com unidades no Jardim Goiás e na Avenida T9, 114 ml do produto está sendo vendido por R$ 3,99.

No Assaí Atacadista, que fica na Avenida Independência, é possível encontrar long necks de 157 e 900 ml, com preços de R$ 5,15 e R$ 29,71, respectivamente.

Outro ponto que também vende a cerveja é o Sam’s Club, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. Por lá, a lata com 957 ml é R$ 33, 48 e a garrafa com 939 ml sai por R$ 30,98.

Vale ressaltar que o levantamento foi realizado por meio do site de cada uma das empresas na manhã da sexta-feira (03).