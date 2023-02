Saiba quais são as melhores cidades para se viver em Goiás

Metade dos dez municípios com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Goiás estão na região Sul do estado. O indicador mede o grau de desenvolvimento de uma cidade ou região considerando os quesitos educação, saúde e renda.

Catalão, Goiandira, Itumbiara, Ouvidor e Nova Aurora estão entre os municípios que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possuem IDH mais alto e, consequentemente, têm melhor qualidade de vida. Além do forte agronegócio em Catalão e Itumbiara, o Sul goiano é conhecido pelo movimento de turistas em buscas das águas termais.

Os dois primeiros lugares, porém, vem da região Central. No topo da lista das melhores cidades para se viver no estado está Goiânia, com IDH de 0,799, que é considerado “alto desenvolvimento humano”. No ranking das cidades brasileiras, a capital goiana ocupa a 45ª posição.

Em seguida aparece Ceres, a 170 km de Goiânia. Com 20,9 mil habitantes, a jovem cidade tem forte vocação agroindustrial e se destaca na produção de hortifrutigranjeiros. É também o único município entre os 150 com melhor qualidade de vida no país – ocupa a 148º até a última projeção do IBGE.

Ainda se destacaram na avaliação as cidades de Jataí e Rio Verde, ambos no Sudoeste, e Valparaíso de Goiás, no Entorno de Brasília. Depois de Goiânia, as três cidades são as mais populosas da lista.

O IDH foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento; quanto mais próximo de um, melhor. O índice considera os indicadores do censo demográfico, que deve ser atualizado com dados do ano passado nos próximos meses.

Confira quais são os municípios com IDH mais alto em Goiás:

1. Goiânia – 0,799

2. Ceres – 0,775

3. Catalão – 0,766

4. Goiandira – 0,760

5. Jataí – 0,757

6. Rio Verde – 0,754

7. Itumbiara – 0,752

8. Ouvidor – 0,747

9. Nova Aurora – 0,747

10. Valparaíso de Goiás – 0,746