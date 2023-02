As pessoas fofas, ao pé da letra, são aquelas que são doces, carinhosas, meigas, lindas, que quando vemos temos vontade de abraçar.

Bom, mas muito além do que esse significado que o Google nos dá, esse tipo de gente carrega consigo uma bondade genuína no coração e isso faz todos a sua volta querer sempre estar perto.

6 características que todas as pessoas fofas costumam ter em comum:

1. Sabem pensar nos outros

Ser uma pessoa fofa certamente é ser alguém empático! E o que queremos dizer com isso?

Bom, quando nos referimos à empatia, queremos dizer que essa pessoa consegue ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor e as circunstâncias.

2. Conseguem ser sincero

Um traço marcante de alguém querido é a sinceridade, mas não de forma grosseira ou ofensiva! Aqui teremos alguém que sabe a hora certa de falar e o que deve ser dito.

3. Realizam boas ações

Pessoas com o coração bom, com toda certeza vão dedicar o seu tempo realizando positivas e bondosas ações.

Isso quer dizer que vão se preocupar em ajudar outras pessoas, sejam próximas ou completos estranhos.

4. São fiéis e leais

Obviamente, uma pessoa fofa é alguém que dá para se confiar, porque a lealdade aqui transborda.

Inclusive, mesmo no caso de não se ter muita intimidade, é uma pessoa responsável que não brinca com os sentimentos de ninguém.

5. Possuem humildade

Mais um traço marcante de uma boa pessoa: humildade!

Ter uma pessoa dessas por perto é saber que ela nunca se sentirá superior aos outros, nunca vai olhar para ninguém sobre o ombro.

6. Sonhadoras

Por último, uma pessoa sonhadora é alguém que está sempre disposto a ter uma chance e sempre pergunta “por quê?” antes de fazer algo que os outros estão fazendo cegamente.

Logo, alguém querido passa essa imagem futurista e calculista, e que trabalha para conseguir o que quer a todo custo.

