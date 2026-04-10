O vilão invisível da conta de luz: eletrodoméstico comum pode consumir muita energia e encarecer o mês sem aviso

Na rotina da cozinha, um aparelho discreto pode puxar mais energia do que muita gente imagina e mudar o valor da fatura

Layne Brito - 10 de abril de 2026

Mais de 200 mil consumidores em Goiás precisam fazer a atualização de dados (Foto: Divulgação/Equatorial Goiás)

Pouca gente desconfia dele à primeira vista. Discreto, funcional e quase sempre associado à praticidade, esse eletrodoméstico costuma passar despercebido quando o assunto é consumo de energia.

No entanto, basta entrar com mais frequência na rotina da casa para mostrar seu peso, e não é pequeno.

Em meio a banhos rápidos, luzes apagadas e tentativas de economizar no fim do mês, ele pode seguir trabalhando em silêncio e pressionando a conta sem alarde.

O forno elétrico está entre os aparelhos que merecem atenção dentro de casa.

Embora pareça inofensivo por ser usado em momentos específicos, ele exige alta potência para funcionar e manter a temperatura, o que acaba refletindo no bolso quando o uso se torna frequente.

Em casas onde o equipamento é acionado várias vezes por semana, o impacto pode aparecer de forma acumulada, especialmente quando há outros eletrônicos funcionando ao mesmo tempo.

O problema é que esse tipo de gasto raramente é percebido de imediato. Diferente de aparelhos ligados o dia inteiro, o forno elétrico cria uma falsa sensação de controle justamente por ser acionado por períodos curtos.

Só que, em poucos minutos, ele já demanda uma carga elevada de energia.

Quando entra na rotina para assar carnes, bolos, pães e refeições prontas, deixa de ser um aliado eventual e passa a ocupar posição de destaque entre os maiores consumidores da cozinha.

Alguns hábitos simples, porém, ajudam a reduzir esse peso.

Evitar abrir a porta a todo instante, aproveitar o calor interno após desligar o aparelho e concentrar o preparo de mais de um alimento de uma vez são estratégias que podem fazer diferença.

No fim das contas, identificar esse vilão invisível é o primeiro passo para impedir que a praticidade vire surpresa desagradável na fatura.

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