Proposta quer impedir que motoristas idosos com 75 anos ou mais não tenham o direito de dirigir neste país

Petição neste país reacende debate sobre segurança no trânsito, autonomia na velhice e os limites legais para manter a carta

Gustavo de Souza - 10 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Uma petição pública apresentada neste lugar reacendeu a discussão sobre a condução de idosos ao propor que motoristas com 75 anos ou mais percam automaticamente o direito de dirigir.

A proposta, no entanto, ainda não representa mudança na legislação de Portugal e abriu um debate delicado entre segurança rodoviária, envelhecimento populacional e direitos individuais.

O tema ganhou força porque atinge uma sociedade que envelhece rapidamente. No país lusitano, a discussão não envolve apenas acidentes e riscos no trânsito, mas também a preservação da autonomia de pessoas que dependem do carro para consultas, compras e atividades diárias, sobretudo fora dos grandes centros.

Os defensores da medida alegam que, a partir dos 75 anos, cresce o risco de declínio cognitivo, visual e motor, o que poderia comprometer a reação ao volante. Casos de manobras perigosas, circulação em contramão e dificuldade diante de imprevistos costumam ser apontados como justificativa para uma regra mais rígida.

Por outro lado, críticos da proposta afirmam que a idade, por si só, não deveria definir a perda do direito de conduzir. O argumento é que o envelhecimento ocorre de forma diferente entre os indivíduos, o que tornaria mais justo um modelo baseado em avaliações periódicas e individualizadas.

Hoje, Portugal não adota um teto etário fixo para impedir a condução. A legislação prevê a renovação da carta com exames médicos obrigatórios em determinadas faixas etárias, sem cancelamento automático apenas pela idade.

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