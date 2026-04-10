Mais de 50 milhões de brasileiros já tiraram a nova carteira de identidade; veja como emitir

Nova Carteira de Identidade Nacional já alcança milhões de brasileiros e será obrigatória para parte da população nos próximos anos

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

Nova Carteira de Identidade. (Foto: Divulgação/Receita Federal)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está presente na rotina de milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 50 milhões de pessoas já emitiram o documento, que substitui o antigo RG e passa a utilizar o CPF como número único em todo o país.

Além disso, o avanço na emissão reforça a estratégia do governo de unificar dados e ampliar a segurança na identificação civil. Com isso, a CIN se torna uma ferramenta central para o acesso a serviços públicos e benefícios sociais.

Quem precisa tirar a nova carteira de identidade

O novo documento ainda não é obrigatório para todos neste momento. No entanto, há prazos definidos para determinados grupos. Quem recebe benefícios como aposentadoria, pensão, Bolsa Família, BPC e Gás do Povo deverá emitir a CIN até 2027.

A partir de 2028, a nova carteira passará a ser obrigatória para esse público. Por outro lado, os demais brasileiros poderão fazer a substituição gradualmente até 2032.

Além disso, o governo estabeleceu novas regras. Quem ainda não possui cadastro biométrico deverá emitir o documento a partir de 2027. Já quem tem biometria registrada poderá continuar usando documentos atuais até 2028.

Como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

Para emitir a CIN, o processo começa pelo site oficial do governo. Primeiro, o cidadão deve acessar o portal gov.br/identidade e realizar o agendamento no estado onde reside.

Em seguida, é necessário comparecer ao Instituto de Identificação na data marcada. Nesse momento, ocorre a coleta da biometria e a conferência dos documentos.

Para concluir o processo, basta apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via do documento é gratuita.

Quais são as vantagens do novo documento

A nova carteira traz uma série de mudanças importantes. Em primeiro lugar, o uso do CPF como número único reduz fraudes e inconsistências cadastrais.

Além disso, o documento conta com QR Code para validação eletrônica. Dessa forma, é possível verificar a autenticidade e saber se houve furto ou extravio.

Outro ponto importante envolve a praticidade. A CIN pode ser utilizada como documento de viagem em países do Mercosul, graças à inclusão de um código internacional.

Versão digital facilita o acesso

Além da versão física, a CIN também está disponível no aplicativo gov.br. Após receber o documento impresso, o cidadão pode acessar a versão digital diretamente pelo celular.

Para isso, basta fazer login no aplicativo, acessar a carteira de documentos e adicionar a nova identidade. Assim, o uso se torna mais prático em viagens e no dia a dia.

Além disso, a nova carteira contribui para aumentar o nível de segurança da conta gov.br. Com isso, o usuário pode acessar mais de 4.600 serviços digitais federais e milhares de serviços estaduais e municipais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!