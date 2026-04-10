Não é óleo, nem manteiga: o segredo para fritar ovo sem grudar na panela e sem sujeira

Truque simples, rápido e pouco conhecido pode facilitar o preparo do ovo e ainda evitar bagunça no fogão

Layne Brito -
segredo para fritar ovo sem grudar na panela
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucos preparos parecem tão simples quanto fritar um ovo, mas quem encara a cozinha no dia a dia sabe que a tarefa nem sempre sai como o esperado. Muitas vezes, a clara gruda no fundo da panela, a gema se rompe no processo e, para completar, a gordura espirra e transforma o fogão em mais uma etapa da limpeza.

Por isso, truques rápidos e funcionais costumam chamar atenção, principalmente quando prometem facilitar a rotina sem exigir utensílios caros ou técnicas complicadas.

Em tempos de praticidade e economia doméstica, qualquer solução que ajude a cozinhar melhor e com menos sujeira ganha espaço entre as dicas mais buscadas.

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Entre esses segredos de cozinha, um método curioso vem despertando interesse justamente por mexer com um preparo tão comum.

A proposta é simples: criar uma espécie de barreira no fundo da panela para impedir que o ovo grude e, ao mesmo tempo, melhorar o resultado final.

Na prática, o truque começa como de costume, com a panela aquecida e uma pequena quantidade de óleo ou manteiga.

A diferença está no passo seguinte: antes de quebrar o ovo, basta polvilhar uma pitada de farinha de trigo no fundo da panela.

Em seguida, o ovo deve ser colocado por cima, já com a superfície preparada.

Esse detalhe faz com que o alimento deslize com muito mais facilidade, quase como se a panela estivesse nova.

Além disso, o método ajuda a reduzir o contato direto da clara com o fundo quente, o que diminui as chances de grudar e também pode evitar parte da sujeira causada durante a fritura.

O importante é usar apenas uma pequena quantidade de farinha, sem exageros, para não interferir demais no sabor ou na textura.

Quando aplicado na medida certa, o truque pode ser uma solução prática para quem quer um ovo mais bonito, solto na panela e com menos bagunça na cozinha.

Com um ingrediente comum e um gesto rápido, até um preparo tão básico pode ganhar nova eficiência. E, no fim das contas, são justamente essas pequenas descobertas que fazem diferença na rotina.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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