Cientistas revelam de quem vem a inteligência das crianças e explicam o que realmente influencia no desenvolvimento
Estudos mostram que genética tem papel importante, mas ambiente, estímulos e educação são decisivos
A inteligência das crianças sempre gerou debates: afinal, ela vem mais do pai ou da mãe? A ciência já avançou bastante nessa resposta — e o resultado mostra que não existe uma única origem.
Pesquisas indicam que a inteligência é resultado de uma combinação entre fatores genéticos e ambientais, ou seja, tanto a herança familiar quanto o ambiente em que a criança cresce influenciam diretamente no desenvolvimento.
A inteligência vem mais da mãe ou do pai?
Alguns estudos sugerem que parte dos genes ligados à inteligência pode ter maior influência materna, devido à presença do cromossomo X.
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No entanto, especialistas alertam que essa não é uma regra absoluta.
Isso porque não existe um único “gene da inteligência”, mas sim vários fatores genéticos que atuam juntos.
Quanto da inteligência é genética
Pesquisas apontam que entre 40% e 50% da variação da inteligência pode ser explicada pela genética.
Por outro lado, a outra metade depende diretamente de fatores externos.
Ou seja, os genes influenciam, mas não determinam tudo.
O que mais influencia no desenvolvimento
Além da genética, diversos fatores têm impacto direto no desenvolvimento intelectual.
Entre eles:
- estímulos na infância
- qualidade da educação
- ambiente familiar
- alimentação
- relações sociais
Assim, crianças expostas a ambientes ricos em aprendizado tendem a desenvolver melhor suas capacidades.
Ambiente pode fazer diferença
A ciência destaca que o ambiente pode potencializar ou limitar o que a genética oferece.
Ou seja, os genes definem um potencial, mas o desenvolvimento depende das experiências ao longo da vida.
Por isso, estímulos adequados fazem toda a diferença.
Não existe fórmula única
A inteligência é considerada uma característica complexa.
Ela envolve raciocínio, memória, linguagem e habilidades sociais.
Além disso, cada criança se desenvolve de forma diferente, conforme suas experiências e oportunidades.
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