Cientistas revelam de quem vem a inteligência das crianças e explicam o que realmente influencia no desenvolvimento

Estudos mostram que genética tem papel importante, mas ambiente, estímulos e educação são decisivos

Gabriel Yuri Souto - 10 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/ Agência Brasil)

A inteligência das crianças sempre gerou debates: afinal, ela vem mais do pai ou da mãe? A ciência já avançou bastante nessa resposta — e o resultado mostra que não existe uma única origem.

Pesquisas indicam que a inteligência é resultado de uma combinação entre fatores genéticos e ambientais, ou seja, tanto a herança familiar quanto o ambiente em que a criança cresce influenciam diretamente no desenvolvimento.

A inteligência vem mais da mãe ou do pai?

Alguns estudos sugerem que parte dos genes ligados à inteligência pode ter maior influência materna, devido à presença do cromossomo X.

No entanto, especialistas alertam que essa não é uma regra absoluta.

Isso porque não existe um único “gene da inteligência”, mas sim vários fatores genéticos que atuam juntos.

Quanto da inteligência é genética

Pesquisas apontam que entre 40% e 50% da variação da inteligência pode ser explicada pela genética.

Por outro lado, a outra metade depende diretamente de fatores externos.

Ou seja, os genes influenciam, mas não determinam tudo.

O que mais influencia no desenvolvimento

Além da genética, diversos fatores têm impacto direto no desenvolvimento intelectual.

Entre eles:

estímulos na infância

qualidade da educação

ambiente familiar

alimentação

relações sociais

Assim, crianças expostas a ambientes ricos em aprendizado tendem a desenvolver melhor suas capacidades.

Ambiente pode fazer diferença

A ciência destaca que o ambiente pode potencializar ou limitar o que a genética oferece.

Ou seja, os genes definem um potencial, mas o desenvolvimento depende das experiências ao longo da vida.

Por isso, estímulos adequados fazem toda a diferença.

Não existe fórmula única

A inteligência é considerada uma característica complexa.

Ela envolve raciocínio, memória, linguagem e habilidades sociais.

Além disso, cada criança se desenvolve de forma diferente, conforme suas experiências e oportunidades.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!