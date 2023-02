Com prêmio acumulado em mais de R$ 4 milhões, Lotomania tem ganhadores em Goiás

Com o prêmio acumulado em R$ 4,4 milhões, a Lotomania teve ganhadores em Goiás no último sorteio.

Os números sorteados foram 01 – 16 – 17 – 22 – 24 – 29 – 34 – 39 – 42 – 48 – 50 – 51 – 64 – 69 – 73 – 75 – 77 – 81 – 89 e 96 e duas apostas de Aparecida de Goiânia fizeram 19 dezenas.

Com isso, cada ganhador vai receber R$ 64.713,87. Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas sortudas foram realizadas na Lotérica do Bosque e na Lotérica Expansul.

A quantidade total de ganhadores e o rateio do concurso 2427 estão disponíveis no site da Caixa.

Agende

O próximo sorteio da Lotomania ocorre na noite desta quarta-feira (08). Para jogar, basta fazer uma aposta de 50 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou no site especial de loterias do banco.

Os maiores prêmios são destinados para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todos as dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h.