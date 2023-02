Gêmeas siamesas recebem visita de cadela ‘terapeuta’ durante internação em Goiânia

Internadas desde o dia 11 de janeiro no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), após passarem por uma cirurgia de separação de corpos, as gêmeas siamesas Heloá e Valentina foram surpreendidas com uma visita da cachorra ‘terapeuta’ Sky.

O encontro aconteceu na tarde de terça-feira (07) e faz parte de uma série de atividades de comemoração ao primeiro aniversário da unidade de saúde.

Em um registro divulgado pela instituição, é possível a siamesa Heloá bem próxima do animal, chegando até a passar a mão no pelo do cão.

Além dela e da irmã, outros pacientes também receberam a visita do pet e de alguns personagens infantis, como o “Homem-Aranha”.

Vale lembrar que as siamesas eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e estão se recuperando do procedimento de separação de corpos. Ambas já foram extubadas.