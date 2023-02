Novidade para quem aguarda novo concurso público em Anápolis; veja as vagas

O candidato que espera a abertura do concurso público da Câmara Municipal de Anápolis pode comemorar uma boa notícia. Isso porque o vereador Domingos de Paula (PV), presidente da Casa, trouxe novidades.

Ao Portal 6, o parlamentar afirmou que surgiram empresas interessadas em realizar o certame e ser a banca organizadora do processo seletivo.

“Estamos em fase conclusiva da pesquisa de preço. Após isso, faremos a escolha da melhor instituição para promovermos a contratação, mediante dispensa de licitação”, destacou.

O vereador também disse que a Câmara deve fechar um contrato com uma instituição ainda em fevereiro, para que o Edital possa ser publicado. Em consonância a isso, a prova do concurso deve ser realizada ainda no primeiro semestre de 2023.

Este será o terceiro concurso na história da Câmara de Anápolis. O último havia sido realizado em 2017, com 11 vagas e 19 aprovados, que também ocuparam o cadastro de reserva.

Os cargos devem ser anunciados nas áreas de administração, análise de sistema, arquivologia, comunicação social, direito, letras, pedagogia, relações públicas, tecnologia de informática e web design.