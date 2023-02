Empresas de ônibus de Goiânia poderão ser punidas por má prestação de serviço

Duas empresas de ônibus de Goiânia foram notificadas pelo Procon Goiás para prestarem esclarecimento sobre a má prestação de serviço no transporte público.

As autuações aconteceram na segunda-feira (06) após os usuários denunciarem algumas dificuldades na estrutura dos veículos e a recorrência de defeitos nos elevadores para pessoas com deficiência (PcD).

Com isso, as empresas têm até 15 dias, após a notificação, para apresentar todos os relatórios e documentos solicitados pelo órgão.

De acordo com o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael, o descumprimento da manutenção dos equipamentos representa uma afronta e fere a dignidade do público preferencial.

Ele explica que um ofício com todas as medidas já adotadas pelo órgão já foi enviado a um vereador de Goiânia, além da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO) no intuito de garantir o direito dos usuários do transporte coletivo.

“O Procon Goiás não medirá esforços, em sua atuação, com o objetivo de garantir um transporte digno e adequado que assegure a liberdade de ir e vir desses usuários, e o cumprimento de seus direitos, na prática”, afirma.

O Procon Goiás também solicitou um relatório para verificar a quantidade de veículos do transporte coletivo que estão em funcionamento ou manutenção na capital.