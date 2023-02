Mulher conta por que colocou no carro a placa que chamou atenção dos motoristas de Goiânia

Uma mulher contou o real motivo para ter colocado uma placa diferente no carro e o caso deu o que falar entre os motoristas de Goiânia e nas redes sociais.

Miranda Navarro, de 41 anos, é gestora de tráfego na capital e deixou um bilhete informando que era “recém-habilitada e loira de farmácia”, na parte traseira do veículo.

Isso porque ela passou quase 13 anos sem dirigir, mesmo tendo tirado a carta de motorista em 2010, justamente por um trauma com um outro condutor agressivo, que perdeu totalmente a paciência com ela.

“Quando você tira a habilitação, você pega um documento, está habilitado e não capacitado, e tem que aprender na prática. Mas no trânsito em Goiânia o povo é mal educado. Uma vez, um motorista estava buzinando atrás de mim sem parar e acabei arrancando o meu retrovisor em uma caçamba”, contou ao G1.

Desta vez, finalmente deu certo. “Pensei em fazer algo cômico, brinquei até com o ‘loira de farmácia’. Tem funcionado, as pessoas desviam do meu carro. Os motoristas buzinam, acham engraçado, deu certo!”, destacou.

Depois da enorme repercussão, a goianiense contou ter ficado impressionada com o alcance e que espera “do fundo do coração” que as pessoas passem a ser mais pacientes enquanto dirigem.

“Carros são armas, quantos acidentes e mortes por pessoas despreparadas. Essa foi uma dor que vivi. Se eu estiver contribuindo com uma pessoa só, valeu a pena. Dirigir precisa de coragem com responsabilidade”, finalizou.