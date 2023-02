Conheça os benefícios poderosos do quiabo que pouca gente sabe

Quando o assunto é quiabo normalmente existem dois grupos completamente opostos, divididos entre aquelas pessoas que amam, e outras que simplesmente não suportam de forma alguma.

No entanto, o vegetal possui inúmeros benefícios para a saúde que os que não gosta deveriam repensar e dar uma nova chance ao alimento, pelo menos tentando aos poucos adicioná-lo a dieta.

Rico em vitaminas, o quiabo pode ser facilmente encontrado nas prateleiras dos supermercados e feiras, além de ser uma planta ótima de ser adicionada em um pequeno jardim.

Por conta dos seus inúmeros benefícios para a saúde, separamos alguns deles para que você tente ao menos dar uma chance para o delicioso alimento.

Conheça os benefícios do quiabo que pouca gente sabe

Ajuda no emagrecimento

Aquelas pessoas que estão passando pelo processo de emagrecimento não podem deixar o vegetal de fora da dieta.

Isso porque o quiabo conta com poucas calorias e de quebra ainda é rico em fibras, fato este que garante uma maior sensação de saciedade.

Controla os níveis de açúcar no sangue

Especialistas apontam que o alimento auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue por contar com baixo teor de carboidratos e alta presença de fibras.

Todavia, é importante ressaltar que o alimento não cura doenças como a diabetes e também não deve ser utilizado para o tratamento, com exceção apenas daqueles que tiverem recebimento recomendação médica para tal.

Melhora o trânsito intestinal

Principalmente se você sofre com intestino preso, a dica é passar a adotar o quiabo na sua dieta para auxiliar na resolução deste incômodo problema.

Isso porque por ser rico em fibras, o vegetal auxilia no bom funcionamento do trânsito intestinal.

Controla o colesterol

Dentre os diversos benefícios do alimento para a saúde destaca-se também o controle dos níveis de colesterol no organismo.

Isso ocorre devido a presença de fibras solúveis no vegetal que reduzem a absorção de gorduras no intestino.

Diminui o estresse

A correria doida do dia a dia anda afetando o seu humor e te deixando diariamente em constante estresse? Pois saiba que o quiabo também pode te ajudar com isso.

Acontece que o alimento é rico em magnésio, o que contribui para a redução do estresse e de quebra ainda ajuda a relaxar naqueles momentos de tensão.

Previne anemias e mantém a saúde dos ossos

O ácido fólico presente na composição do quiabo faz com que o alimento ajude na prevenção de anemias.

Ademais, por ser rico em cálcio, o alimento ainda contribui ativamente na saúde dos ossos.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

