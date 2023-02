6 benefícios que os casais passam a ter direito quando começam a morar juntos

Morar juntos é um importante passo na vida dos casais apaixonados que se sentem prontos para dividir a vida e quem sabe até mesmo formar uma família. Porém, muitos costumam não saber que este simples ato de amor pode contar com inúmeros benefícios.

Ocorre que após um certo período de tempo em que os pombinhos estão dividindo o mesmo imóvel, a Justiça passa a considerar que estão vivendo em uma união estável.

Vale ressaltar que não existe um tempo mínimo para que este regime de união possa ser oficialmente comprovado, no entanto, normalmente ele se torna válido após dois anos, mesmo se não tiver sido regularizado.

Perante a lei, morar com o companheiro pode garantir diversas vantagens para ambos, além de claro, acentuar ainda mais o romance e a cumplicidade.

Por isso, separamos alguns desses benefícios para que você e o seu grande amor fiquem por dentro do quão benéfica esta união pode ser.

6 benefícios que os casais passam a ter quando começam a morar juntos

1. Inclusão do companheiro em planos de saúde

Diversos casais sabem bem que muitas coisas na vida juntos podem ser bastante burocráticas, trazendo até mesmo uma certa dor de cabeça.

Porém, ao registrar a união estável, a inclusão do companheiro em planos de saúde, por exemplo, passa a ser facilitada, deixando de ter tantas burocracias durante o processo.

2. Maior segurança

Uma das coisas mais benéficas quando dois apaixonados decidem oficializar a vida juntos dividindo uma casa, é que a segurança dos pombinhos é elevada, principalmente quando o assunto são as finanças.

A união permite com que desenvolvam maior estabilidade jurídica, garantindo assim menos burocracia na hora de resolver problemas que possam surgir, ou até mesmo outras questões, como financeiras.

3. Adoção

O casal que vive junto e possui uma união estável regularizada possui uma maior facilidade caso adotar uma criança faça parte dos planos da família.

Assim, perante a lei se torna mais fácil adiciona os cônjuges na lista nacional de adoção.

4. Regime de bens

Mesmo que ninguém comece um relacionamento sério já pensando em um possível fim, a comunhão de bens é um dos benefícios da união estável.

Isso porque a partir do momento em que o casal decide viver sob o regime, passa a ser possível definir como será a partilha de bens caso algum dia se separem.

5. Dependente econômico

Dentre as inúmeras vantagens, os cônjuges podem incluir os seus companheiros como dependentes econômicos, abrindo assim as portas para diversas outras coisas.

Por exemplo, diante de uma separação, o outro passa a ter direito de receber uma pensão alimentícia do seu ex-parceiro.

6. Benefício do INSS

Óbvio que este não é um benefício desejado por ninguém, no entanto, é importante destacar que a partir do momento que o casal adota a união estável, em caso de falecimento de uma das partes, a outra possui o direito de receber a pensão por morte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!