Maquiador e influenciador digital morre afogado após festa com piscina em Goiânia

O maquiador e influenciador digital, Ramon Alves de Souza, de 20 anos, foi encontrado sem vida em uma piscina de uma residência, no Setor Grajaú, em Goiânia. O caso aconteceu na segunda-feira (13).

O Portal 6 apurou que o jovem é filho do ex- vereador de Aparecida de Goiânia, José Ribamar, e, juntamente com o dono da casa e outros amigos, havia saído durante a madrugada até uma boate da capital. Por volta das 10h da manhã, o rapaz decidiu retornar para casa alegando estar cansado.

No entanto, cinco horas depois, em torno das 15h, o corpo do maquiador foi encontrado, já sem vida, dentro da piscina da casa por outras três pessoas que também estavam no local.

De acordo com a Polícia Civil (PC), um amigo do proprietário da residência chegou a afirmar que escutou Ramon conversando no telefone, por volta das 11h, e posteriormente recebendo alguém no portão.

Segundo a PC, o dono da casa foi encaminhado até a delegacia, após a polícia encontrar documentos falsos escondidos no interior do imóvel. Ele já possui passagens pela delegacia por furto e estelionato.

O corpo do rapaz foi encaminhado até a perícia e não apresentava nenhuma lesão. A causa do óbito ainda não foi constatada e o caso segue sendo investigado.