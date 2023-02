Podcast explica como poluição do Córrego das Antas pode interferir na economia de Anápolis

O terceiro episódio do podcast ‘Dando um Rolê por Goiás’ vai falar sobre a importância tanto histórica quanto para o desenvolvimento econômico do Rio das Antas para Anápolis e, como ele, aos poucos, foi se tornando uma espécie de esgoto a céu aberto.

Apesar da situação periclitante, são apontadas também soluções viáveis para que o rio torne-se mais saudável e até o prazo para que essa situação se aflore.

De berço para um povoado que contava com cerca de 800 pessoas no século XIX até abraçar uma cidade com quase 400 mil habitantes, atualmente, o Rio das Antas viu a cidade se desenvolver e hoje paga um preço alto por isso.

Com nível três apontando para quatro de poluição no período de seca, a situação deplorável do córrego pode afugentar até grandes empresas instaladas na região.

Para reverter esse índice, não há outra forma além do envolvimento de todos os agentes na busca por uma solução e é isso que você vai ouvir agora nas principais plataformas de áudio.

Podcast é conduzido pela jornalista Karina Ribeiro e produzido por Elvis Diovanny o e os convidados desse episódio são: o pesquisador Claudiomir Gonçalves do Anápolis na Rede e do ambientalista Antônio El Zayek.