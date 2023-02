Diferenças entre goianos e mineiros que nem eles mesmos percebem

Goiás e Minas Gerais são dois estados muito parecidos, seja culturalmente, na alimentação e até mesmo nos dialetos e gírias.

No entanto, existem algumas pequenas diferenças que acabam “passando batido” e muitos nem percebem. Podemos começar falando de algumas expressões cotidianas.

Por exemplo, o goiano tende a falar mais “de rocha”, enquanto o mineiro fala ”de vera”, ao tentar te convencer de que aquilo que ele acabou de dizer é realmente verdade.

Outra coisa muito semelhante entre os moradores dos dois estados é na hora de “morrer de rir”. Quem é de Goiás provavelmente vai dizer que “dá trela” de algo engraçado, enquanto o de Minas vai “rachar os bico”.

Um item que vale destacar, embora muito comum entre os dois estados, é a expressão de surpresa. O goiano costuma usar muito o “rensga”, enquanto é mais natural ao mineiro dizer “nú” em um contexto semelhante.

Por fim, uma grande diferença que é fundamental entre os dois estados está na alimentação. Enquanto nas casas de Minas Gerais não pode faltar um queijo, a pamonha e o pequi são duas comidas certas nas mesas em Goiás.

Vale destacar que não existe um traço definitivo que diferem as pessoas de cada região, sendo que essas características variam entre cada indivíduo.

Existem até vídeos nas redes sociais, como o do humorista Jaques Vanier (veja no final da matéria), que brincam com esses elementos.

Mas no final das contas, o mais importante é levar mais em consideração o que é parecido entre as duas regiões e manter uma relação harmoniosa.

Vai um “cafézin”?