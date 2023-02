Mais de 110 mil goianos têm até R$ 1.302 para receber do Governo Federal; veja se você pode sacar

A partir desta quarta-feira (15), os trabalhadores beneficiários do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em Goiás já podem sacar os benefícios.

São mais de 112 mil goianos aptos a receber o abono salarial, que pode variar de R$ 108 até R$1.302. Esse valor varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2021.

Para receber os benefícios do PIS/Pasep, o trabalhador deve estar cadastrado há pelo menos cinco anos em algum destes programas.

Além disso, o beneficiário deve ter recebido no máximo dois salários mínimos no ano-base em questão.

Por fim, também deve-se ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2021, consecutivos ou não, e o empregador do funcionário deve ter repassado corretamente os dados pessoais do funcionário na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O Pis é pago para trabalhadores com regime de CLT, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), através de crédito em conta, quando o trabalhador possuir conta corrente, conta poupança ou Conta Digital.

É possível receber também pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco.

O calendário prevê que cada dia 15, até o mês de julho, todos os trabalhadores já poderão sacar o benefício. No momento, os nascidos em janeiro e fevereiro podem realizar o saque.

Já o Pasep será pago aos servidores públicos pelo Banco do Brasil. Ele é disponibilizado de acordo com o último dígito do número de inscrição do empregado, e, neste momento, recebem aqueles com dígito final.

A consulta de quem recebe e o valor pode ser feita através do aplicativo Caixa Trabalhador.