Grave erro faz corpo ser desenterrado sem permissão da família em cemitério de Anápolis

Uma situação inacreditável chamou a atenção em um cemitério de Anápolis, após o corpo de um homem falecido ser desenterrado sem a autorização da família.

O caso se deu na tarde desta quinta-feira (16), no Distrito de Joanápolis. Os familiares de O.J.P. havia feito o sepultamento e enterrado o homem na manhã daquele dia, por volta das 11h.

Contudo, por volta das 13h, a administração do cemitério ligou para a nora do sepultado, afirmando que o terreno utilizado no enterro era da família de uma outra pessoa, que também estava no local.

Buscando resolver a situação, a mulher pediu para que esperassem os familiares se deslocar de volta ao cemitério e contornar essa questão.

Só que, ao chegar na sepultura do sogro, ela foi surpreendida. O caixão de O.J.P. se encontrava desenterrado, em baixo de uma tenda, enquanto um outro corpo tinha sido colocado no lugar dele.

Assim, a família do falecido foi até a delegacia mais próxima para denunciar o ocorrido. O caso agora está nas mãos da Polícia Civil (PC) de Anápolis, que vai investigar o ocorrido.