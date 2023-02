Conheça o fusca que tem nome e sobrenome e faz sucesso em Anápolis

Que o fusca tem um charme particular, todo mundo concorda, especialmente a Lara Duarte, de 24 anos, que teve como primeiro carro de sua vida o famoso fusquinha.

Até nome para o carro ela deu: Frederico de Oliveira Duarte. Segundo a jovem, o sobrenome vem de família. O veículo é sucesso em Anápolis.

Para a goiana, o sonho de ter um fusca surgiu quando tinha 19 anos, mas diz que desde criança sempre gostou muito do carro, e embora não tenha certeza do porquê, ela imagina o motivo.

“Meu palpite é que assisti muitas vezes o filme Herbie: Meu Fusca Turbinado na infância com a minha irmã e meu avô, que a propósito, tinha o sonho de ter um fusca também”.

O veículo ainda conta com uma página só para ele no Instagram, @frederico.ofusca.

Frederico é um nobre VW Beetle 1976, de cor Bege Athenas, personalizado e tunado bem ao gosto da dona.

Em entrevista ao Portal6, Lara contou algumas das mudanças que fez no carro que mais chamam atenção. Para começar, explicou que o fusquinha conta com um polimento cristalizado, além de um escapamento esportivo 4×2.

Além disso, a jovem comenta que ainda pintou as campanas do freio com a cor rosa, pois o carro tinha um aspecto muito masculino, reflexo do dono anterior.

E as mudanças não passam despercebidas! Lara afirma que o fusca tem muita personalidade, atraindo os olhares de quem quer que passe por ele.

Além disso, o fato de ser a fusqueira, como ela se chama, mais jovem da cidade, também chama bastante atenção.