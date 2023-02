Atenção, homens! Talvez você tenha alguns hábitos que a sua namorada, amiga, esposa ou mãe detesta e sua ficha nunca caiu a respeito disso!

Isso porque, cai entre nós, se tratando de organização a mulherada dão seu nome e vestem a camisa.

Enquanto os homens (alguns deles) preferem deixar esse papo de disciplina para depois.

6 hábitos péssimos que muitos homens têm e as mulheres odeiam:

1. Largar a toalha molhada na cama

Começando nossa lista, deixar a toalha na cama está entre as coisas mais irritantes que os homens fazem, que, sem dúvidas, tira as mulheres do sério.

Afinal, eles acabam de sair do banho e ao invés de colocar o item pendurado para secar, deixam jogada em cima da cama, molhando o colchão.

2. Deixar pingar xixi na tampa do vaso

Tem alguns homens que nunca aprenderam a levantar a tampa do vaso na hora de fazer xixi e acabam deixando pingar um pouco de urina no item.

Bom, para as mulheres que sempre vão precisar sentar ali, isso pode ser muito nojento.

3. Desmarcar compromisso de última hora

As mulheres perdem a paciência com o homem que desmarcar o compromisso de última hora, como um jantar.

E esse estresse pode piorar caso o motivo for futebol, por exemplo.

4. Ter a síndrome do esquecimento em casa

É só você ir morar junto com um homem que você vai descobrir a perda de memória recente que ele possui.

Isso porque, dificilmente ele vai conseguir encontrar objetos em casa com facilidade.

5. Ficar o tempo todo no celular

Para as que possuem um namorado, não há nada mais estressante do que um companheiro viciado no celular, que não larga o item hora nenhuma.

Sem dúvidas, isso irrita elas.

6. Não colocar a roupa no cesto

Por fim, junto com deixar a toalha molhada na cama, eles também possuem o hábito de achar que a roupa suja vai voar sozinha para dentro do cesto, por isso, deixam jogada em qualquer canto. Isso deixa elas muito irritadas!

