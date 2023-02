As pessoas mais supersticiosas costumam listar algumas coisas que trazem más vibrações para dentro de casa.

Esses tais objetos acabam criando uma energia negativa no campo magnético do lar, causando estresse, negatividade e muito regresso para quem mora na casa.

Estes são os objetos que trazem más vibrações e devem ficar fora do seu quarto:

Começando nossa lista, saiba que guardar espelhos trincados ou partidos podem trazer muito azar para sua vida, o mesmo vale para louças quebradas.

Vale lembrar que quebrar um espelho por si só já dá mais de sete anos de azar, incluindo em jogos e apostas.

Além disso, manter coisas que você não usa mais em casa, como bugigangas e velharias, pode atrair muita negatividade e azar também!!

Por isso, tire um tempo para jogar objetos fora, roupas velhas e coisas que não tem mais utilidade para você e seus entes.

Relógios atrasados remetem a uma vida estagnada e parada no tempo, isso pode ser muito ruim para sua vida!

Por isso, tente acerta-lo, trocar as pilhas ou comprar um novo, não é nada legal deixar nossa vida em um segundo plano.

Caso você tenha alguma roupa usada, que ainda não precisa ser lavada, deixe-a pegar um sol antes de guardá-la no armário.

As roupas sujas no armário possuem muita energia negativa no tecido, que podem pesar suas vibrações quando você for vesti-las e refletir em tudo na sua rotina.

Por fim, se você costuma deixar suas facas e tesouras com as pontas viradas para cima, mude-os de posição já!

Esse jeito de armazenar é capaz de transmitir vibrações negativas no ambiente, que podem ser sugadas por você.

Gostou desse conteúdo? Então, leia esse daqui também: 6 objetos que atraem energia negativa para sua casa

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!