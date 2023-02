Zoológico de Goiânia alaga e ativistas cobram socorro a animais ilhados; veja o vídeo

As fortes chuvas que caíram em Goiânia nesta terça-feira (21) preocuparam ativistas ambientais sobre as condições do zoológico da capital.

Em uma gravação registrada por um morador de um prédio próximo ao local, é possível ver alguns trechos do parque completamente tomados pela água da chuva.

Nas redes sociais, muitos internautas cobraram um posicionamento da Prefeitura de Goiânia e chegaram até a pedir o fim do zoológico na cidade.

“Ótima oportunidade para deixar de existir os zoológicos, tadinho dos animais…pra que deixá-los presos”, escreveu uma.

“Como estão os animais do zoológico de Goiânia??? Alagou tudo, inundou!!!! Quantos morreram afogados???”, questionou outra.

Ao Portal 6, o presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Valdery José da Silva Júnior, tranquilizou os ativistas e afirmou que nenhum animal foi ferido durante o temporal.

De acordo com ele, algumas cercas que dão acesso ao lago das rosas caíram e tiveram que ser repostas nesta quarta-feira (22), mas não impactarão no funcionamento do local.

“O zoológico sofreu alguns problemas de inundações, mas nada que colocasse os animais em risco. Algumas cercas que dão acesso ao Lago das Rosas caíram, mas as equipes técnicas já estão fazendo a reconstituição no local. Hoje, inclusive, o zoológico estará aberto recebendo todo o público”, explicou.