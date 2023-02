Preso jovem que se passava por motorista de aplicativo para vender cocaína a clientes ricos em Goiânia

A Polícia Civil (PC) realizou a prisão, na última quinta-feira (23), de um suposto motorista de aplicativo. Entre 1,5 milhão de pessoas que trabalham com entrega de pessoas e mercadoria, o jovem de 26 anos usava do disfarce para vender cocaína para clientes de alto poder aquisitivo em Goiânia.

Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), o falso entregador já estava sendo monitorado pela Operação Delivery quando foi abordado por policiais civis. A prisão ocorreu logo após uma venda de drogas realizada no Setor Bueno. O sujeito portava diversas porções de cocaína na ocasião.

Diante dos fatos, os policiais foram até a residência do suposto motorista de aplicativo, localizada no Setor Goyaz Park, onde encontraram e realizaram a apreensão de outras porções de cocaína. Assim, segundo a PC, foram aproximadamente 100 porções de cocaína, embaladas e prontas para entrega.

As investigações da Operação Delivery têm como objetivo desarticular esquema de delivery de drogas em Goiânia e seguem identificando e prendendo os envolvidos. Denúncias contra o tráfico de drogas podem ser feitas pelo 197 da Polícia Civil de Goiás, assim como diretamente pelo WhatsApp da Denarc, no número (62) 3201-1190.

Beyond The Border

O caso do entregador de aplicativo falso foi exposto em coletiva de imprensa quinta-feira (23), com participação do delegado Hudson Benedetti, adjunto da Denarc. A coletiva se tratava também da Operação Beyond The Border (Além da Fronteira), coordenada pela Delegacia de Montes Claros de Goiás, que visa combater o tráfico de drogas, associação para o tráfico, contrabando e descaminho.

Na manhã desta sexta-feira (24), durante a Operação Beyond The Border, quatro suspeitos foram presos. Cumpriu-se os mandados de prisão tanto em Goiânia quanto em Rondonópolis (MT), Aparecida de Goiânia e Goianira. Além disso seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas respectivas cidades.

A investigação do caso se iniciou após a apreensão, realizada pelo COD/PM, de um caminhão que transportava objetos de Mato Grosso para Goiás. No veículo, encontraram itens de descaminho (TV Box e celular), assim como contrabando (cigarro). Dentro da caixa de TV, estavam 5 kg de cocaína pura, de acordo com o delegado Ronaldo Pinto Leite.

Dessa forma, a Operação Beyond The Border conta com participação de policiais civis das Delegacias de Polícia de Montes Claros, Jaupaci, Israelândia, Iporá (1° DP, Genarc e Ponto Focal Rural), Draco, Decar, Decon, DERCR e GT3, e com apoio logístico e operacional da 7ª DRP – São Luís de Montes Belos, GPO e SPJ.